Federica Brignone è tornata la campionessa gareggerà alle Olimpiadi dopo un recupero lampo dall’infortunio | Sarà anche portabandiera

Federica Brignone tornerà a competere alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 dopo un rapido recupero da un infortunio. La campionessa valdostana di sci alpino sarà anche portabandiera durante la cerimonia di apertura, insieme a Amos Mosaner. Un ritorno importante per uno dei volti più noti dello sport italiano, pronto a mettere in mostra il suo talento nella prestigiosa manifestazione olimpica.

Ci sarà anche Federica Brignone alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La campionessa valdostana di sci alpino è stata scelta come portabandiera insieme ad Amos Mosaner per la cerimonia che si terrà a Cortina d’Ampezzo. Ma non è l’unica novità: la sciatrice, fresca vincitrice della Coppa del mondo, ha confermato che scenderà in pista dopo aver recuperato in tempo record dal gravissimo infortunio rimediato la scorsa primavera, nonostante le paure della madre. « La prima medaglia l’abbiamo già vinta », non ha trattenuto la gioia il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio. A Milano il tricolore sarà invece affidato al fondista Federico Pellegrino e alla pattinatrice di velocità Arianna Fontana. Open.online

