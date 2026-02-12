Federica Brignone oro olimpico | la leggenda è completa

Federica Brignone conquista l’oro olimpico e scrive il suo nome nella storia dello sport. Un’impresa che nasce tra lacrime e sofferenza, ma che si concretizza grazie alla forza di volontà. La sua vittoria arriva dopo anni di duro lavoro, con il talento e la classe che fanno la differenza. La sciatrice italiana ha dimostrato ancora una volta di saper affrontare le sfide più dure e di uscire vincitrice.

L'impresa . Un oro nato dalle lacrime, dal dolore e dalla determinazione. Un oro forgiato dal coraggio, affinato dal talento, illuminato dalla classe. Oggi a Cortina d'Ampezzo Federica Brignone ha realizzato l'impresa che mancava alla sua carriera straordinaria: l'oro olimpico nel SuperG. Dieci mesi dopo la terribile caduta del 3 aprile scorso — con fratture multiple al ginocchio sinistro e la rottura del legamento crociato anteriore — la campionessa valdostana è tornata più forte di prima. Il sogno che sembrava spezzato sulle nevi dell'Alpe Lusia ora è realtà. Federica ci ha creduto, ha voluto provarci, ha vinto.

