Coppa del Mondo Brignone in gara dieci mesi dopo l’infortunio | Con l’adrenalina non ho sentito dolore

Federica Brignone torna in gara a dieci mesi dall’infortunio, partecipando al gigante di Kronplatz. La sciatrice italiana ha affrontato la prima manche con attenzione, dimostrando determinazione e lucidità. Nonostante il dolore, l’adrenalina ha prevalso, permettendole di competere con serenità. Un ritorno importante per l’atleta e per il team azzurro in vista delle prossime sfide della Coppa del Mondo.

(Adnkronos) – Federica Brignone c'è. Oggi, martedì 20 gennaio, la fuoriclasse azzurra è tornata in gara nel gigante di KronplatzPlan de Corones, con una prima manche attenta e che ha lasciato buoni segnali. Dopo il terribile infortunio al ginocchio, Federica si è rimessa in gioco a pochi giorni dal via delle Olimpiadi di Milano Cortina, chiudendo al settimo posto, a soli 1"18 dalla prima Sarah Hector (campionessa olimpica a Pechino 2022). Non contava ovviamente la classifica per la campionessa italiana, che dovrà confermarsi nella seconda manche, ma che di sicuro ha in testa l'obiettivo di fare bella figura ai Giochi Olimpici in casa (sarà tra l'altro portabandiera nella cerimonia inaugurale del 6 febbraio).

Il ritorno di Federica Brignone, l’azzurra riparte dopo il gravissimo infortunio. Spunta il suo nome in Coppa del mondo: quando sarà in garaFederica Brignone torna in gara nel circuito di Coppa del Mondo dopo un grave infortunio.

Federica Brignone torna in pista dopo 292 giorni dall’infortunio in Coppa del Mondo di sci: com’è andata (IN AGGIORNAMENTO)Federica Brignone è tornata a gareggiare in Coppa del Mondo di sci dopo 292 giorni dall’infortunio, un rientro atteso da appassionati e addetti ai lavori.

Coppa del mondo sci diretta Federica Brignone: segui il suo ritorno a Kronplatz dopo l'infortunio LIVE - La campionessa milanese dopo 292 giorni dalla terribile frattura di tibia e perone rientra a gareggiare nello slalom gigante ... corrieredellosport.it

Com’è andata la gara di Federica Brignone in Coppa del Mondo di Sci - Dopo 292 giorni di attesa e riabilitazione a seguito dell’infortunio, Federica Brignone è tornata a ruggire in Coppa del Mondo di sci. La campionessa italiana ha fatto il suo grande ritorno, ... novella2000.it

