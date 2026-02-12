Federica Brignone ha vinto un oro semplicemente miracoloso

La vittoria di Federica Brignone nei giorni scorsi ha fatto parlare di sé. Con una prestazione eccezionale, la sciatrice italiana ha conquistato un oro che molti definiscono miracoloso. Quel giorno, le Olimpiadi di Tokyo hanno regalato emozioni forti: prima Tamberi nel salto in alto, poi Jacobs nei 100 metri, e infine Brignone, che ha saputo stupire tutti con una gara perfetta. Un risultato che resterà nella memoria di appassionati e non solo.

Primo agosto 2021. In quelli che sono stati etichettati come i venti minuti più belli della storia dello sport italiano, alle Olimpiadi di Tokyo vincono l'oro prima Gianmarco Tamberi nel salto in alto e subito dopo Marcell Jacobs nei 100 metri. Quella di Jacobs è chiaramente la vittoria più prestigiosa di sempre di un azzurro, ma non è esagerato definire l'oro di Federica Brignone nel Super-G di Milano-Cortina 2026 come un'impresa quanto meno paragonabile. Quindi: una delle imprese più notevoli dello sport italiano degli ultimi anni. Il capolavoro di Brignone non ha bisogno della prova del tempo per poter essere già adesso accostato alle altre medaglie d'oro leggendarie dello sport italiano.

