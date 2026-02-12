Federica Brignone e l' atletica | salto in lungo getto del peso e velocità i record personali e il legame con Sandro Calvesi

Federica Brignone si allena anche con l’atletica, facendo esercizi di salto in lungo, getto del peso e corsa veloce. I suoi record personali sono miglioramenti costanti. La campionessa di sci ha un legame speciale con Sandro Calvesi, uno dei pionieri dell’atletica italiana. L’obiettivo è usare le tecniche dell’atletica per migliorare le performance sulla neve.

Federica Brignone è una delle figure di spicco dello sci alpino contemporaneo, capace di trasformare talenti naturali in successi concreti a livello olimpico e mondiale. La sua carriera si è sviluppata tra alti contenuti tecnici, costanza di rendimento e un legame forte con una realtà sportiva nazionale che le ha fornito radici e sostegno nel tempo. campionessa olimpica di super-g con una rassegna di tre medaglie ai giochi olimpici, Brignone ha costruito una carriera lunga e ricca di traguardi. Le sue prestazioni l’hanno vista conquistare due volte campionessa del mondo (combinata 2023 e gigante 2025) e sollevare alti trofei tra le coppe del mondo generali. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Federica Brignone, oggi stella dello sci alpino, ha alle spalle un passato atletico che pochi conoscono.

Trasmettiamo in diretta il Memorial Giovannini 2026 di atletica, con inizio alle 16:40 per il salto in lungo femminile.

