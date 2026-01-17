LIVE Atletica Memorial Giovannini 2026 in DIRETTA | alle 16 | 40 inizierà il salto in lungo femminile
Trasmettiamo in diretta il Memorial Giovannini 2026 di atletica, con inizio alle 16:40 per il salto in lungo femminile. Segui gli aggiornamenti in tempo reale cliccando sul link. Restate con noi per le ultime notizie e i risultati della competizione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:31 La gara del salto in lungo femminile inizierà alle 16:40. 16:28 Tra le gare da seguire con interesse anche i 60 metri: al via il campione europeo 2023 Samuele Ceccarelli. 16:25 Le rivali più credibili della gara odierna sono l’egiziana Esraa Owis (6.75) e la polacca Magdalena Bokun (6.71 il personale) 16:22 L’azzurro, reduce da un 2025 tra luci ed ombre, vuole voltare pagina e per farlo riparte da un test di buon livello. 16:19 L’attesa protagonista di giornata sarà sicuramente Larissa Iapichino, al suo esordio stagionale. 16:16 Il meeting internazionale di atletica che si disputa al PalaCasali di Ancona vale come tappa Challenger del circuito World Indoor Tour 16:13 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Memorial Giovannini 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it
