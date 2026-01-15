Con che pettorale partirà Federica Brignone in discesa e superG alle Olimpiadi? Le principali insidie nella WCSL

Federica Brignone partirà con il pettorale assegnato durante le discipline di discesa e superG alle Olimpiadi. La competizione presenta diverse insidie, anche considerando le sfide della WCSL, un circuito che richiede costanza e precisione. La sciatrice italiana si sta preparando per affrontare al meglio le gare, puntando a superare le difficoltà e a rappresentare al massimo il suo paese in questo importante evento olimpico.

Federica Brignone sta lavorando alacremente per farsi trovare pronta alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dove spera di essere grande protagonista dopo il brutto infortunio rimediato lo scorso aprile. Sono passati nove mesi e mezzo dall'incidente dei Campionati Italiani, dove rimediò la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra: una diagnosi terribile, ma con grande caparbietà la fuoriclasse valdostana è riuscita a rimettere gli sci e ora il mirino è ben puntato verso la rassegna a cinque cerchi, la cui Cerimonia d'Apertura è in programma venerdì 6 febbraio.

