FC 26 SBC Flash | 3x 83+ Upgrade – Pacchetto Giornaliero di Valore!

È disponibile la SBC flash “3x 83+ Upgrade”, un’ottima opportunità per scambiare fodder a basso rating con carte garantite 83 OVR o superiori. Durata: 7 giorni.. Ripetibile: Si riattiva dopo 1 giorno (può essere completata una volta al giorno).. Il Premio. Completando entrambe le sfide, riceverai: 1x Pacchetto 3 giocatori oro rari 83+ (Non Scambiabile).. Le 2 Sfide da Completare. La SBC è molto economica ed è progettata per essere completata quotidianamente. Sfida Valutazione Minima Requisiti Chiave 1 – Sfida oro Nessuna Qualità giocat.: Min. Giocatori d’oro 2 – Rosa con valutazione 82 82 OVR Nessuno Analisi Veloce. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

