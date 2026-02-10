Se stai cercando un modo rapido per rimpolpare il club con carte ad alto rating o tentare la fortuna con il Team 2 delle Stelle del Futuro, questa sfida è un passaggio obbligato. Con un investimento relativamente contenuto, garantisci tre giocatori con un OVR minimo di 85. Dettagli e Frequenza. Premio: 1x Pacchetto 3 Giocatori Oro Rari 85+ (Non scambiabile).. Ripetibilità: Puoi completarla 3 volte (si resetta ogni 24 ore).. Scadenza: 7 giorni circa.. Le 2 Sfide da Completare. La sfida è strutturata per essere accessibile, richiedendo rose che solitamente si riempiono con i doppioni ottenuti dai pacchetti minori. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC Aggiornamento 3x 85+: Caccia alle Stelle

Approfondimenti su FC 26 SBC

