FC 26 SBC POTM BUNDESLIGA | Michael Olise 87 OVR – Trequartista Francese con Passaggi d’Élite!
La SBC per ottenere il Player of the Month della Bundesliga di novembre è ora disponibile. Il protagonista è Michael Olise, trequartista francese con un overall di 87. Scopri come sbloccare questa carta speciale e potenziare la tua squadra con le sue abilità d’élite.
È disponibile la SBC per sbloccare il Player of the Month della Bundesliga per novembre: Michael Olise (87 OVR). Questa carta offre un centrocampista offensivoesterno estremamente bilanciato, con statistiche di passaggio e tiro di altissimo livello. Costo Stimato: Alto (Richiede 83, 85 TOTW, 86, 86 TOTW).. Durata: 28 giorni.. Ripetibile: No.. Premio: 1x POTM Michael Olise 87 OVR (Non scambiabile).. Caratteristiche Principali (Focus Meta ). Rating Ruoli Piede DeboleAbilità PlayStyle++ (Attivo) Statistiche Chiave 87 OVR RM, CAM, RW 3 4 Attaccante interno, Regista, Regista largo PAS 89, DRI 88, VEL 87, TIR 86 Le 4 Sfide da Completare. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
