La base navale di Hmas Stirling, in Australia Occidentale, si prepara a diventare un punto chiave per le forze statunitensi nell’Indo-Pacifico. I militari americani puntano su questa installazione per rafforzare la presenza e la capacità di deterrenza nella regione, in un momento di crescente tensione tra Stati Uniti e Cina. La decisione di investire su questa base segna un passo importante nella strategia di difesa americana nel Pacifico.

La base navale di Hmas Stirling, in Australia Occidentale, è destinata a diventare uno dei pilastri della postura subacquea statunitense nell’Indo-Pacifico. Secondo i piani di Washington, a partire dal 2027 fino a quattro sottomarini d’attacco nucleari statunitensi verranno rischierati a rotazione presso la suddetta base, nell’ambito della crescente integrazione militare con Canberra prevista dall’accordo Aukus. L’obiettivo è rafforzare la deterrenza nei confronti della Cina e, in prospettiva, garantire una capacità di sopravvivenza e rigenerazione della flotta in caso di crisi su Taiwan. Per la US Navy la base di Stirling rappresenta soprattutto una sorta di assicurazione sul piano della logistica. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Fattore Stirling. Così una base australiana entra nelle logiche di deterrenza tra Usa e Cina

Approfondimenti su Hmas Stirling Base

La tensione tra Stati Uniti e Cina nel Pacifico si fa più evidente.

La presenza della Cina nel conflitto ucraino si fa sempre più rilevante, con Mosca e Pechino che delineano nuove strategie diplomatiche.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Hmas Stirling Base

Così l'AI ci fa dire addio alla serendipitàL'intelligenza artificiale, che corre su binari troppo prevedibili, rimuove l'elemento del caso, della magia, del batticuore dall'avventura della conoscenza umana. Un fattore fondamentale soprattutto ... ilfoglio.it