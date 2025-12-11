Una pace negoziata così la Cina entra nella partita ucraina

La presenza della Cina nel conflitto ucraino si fa sempre più rilevante, con Mosca e Pechino che delineano nuove strategie diplomatiche. Donald Trump propone un G2 con Xi Jinping, mentre la Cina risponde con il lancio del Gruppo degli amici della governance globale alle Nazioni Unite, segnando un nuovo capitolo nelle dinamiche internazionali.

Donald Trump propone il G2 con Xi Jinping, la Cina risponde lanciando il nuovo Gruppo degli amici della governance globale alle Nazioni unite.

