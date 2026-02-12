Fantacampionato le classifiche dopo la 24ª giornata | Gabriele Galassi in testa alla generale

Dopo la 24ª giornata del Fantacampionato, Gabriele Galassi resta in testa alla classifica generale. Le graduatorie di giornata e dei lettori sono state aggiornate, e il campione in carica continua a guidare la corsa. La lotta per il podio si fa sempre più serrata, mentre alcuni inseguitori stringono i denti per recuperare punti preziosi.

Considerando l'assegnazione del 6 politico nella gara tra Milan e Como, rinviata al prossimo 18 febbraio, la 24ª giornata di Fantacampionato si è conclusa con il successo della Roma per 2-0 sul Cagliari. Con le pagelle, i fantavoti e i punteggi finali già pubblicati, è il momento del riepilogo delle classifiche del Fantacampionato Gazzetta: ecco le prime dieci posizioni della classifica di giornata, della generale e della speciale graduatoria riservata ai lettori del quotidiano. 1) Davide Badan (115); 2) Michele Cesari (115); 3) Giovanni Ametrano (114); 4) Giambattista Viola (114); 5) Michael Miglietta (114); 6) Lorena Polverino (113,5); 7) Gaetano D'Agostino (113,5); 8) Iuri Bottiglioni (113); 9) Nereo De Blasio (113); 10) Manuel Schiavetto (113). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fantacampionato, le classifiche dopo la 24ª giornata: Gabriele Galassi in testa alla generale Approfondimenti su Fantacampionato Classifica Fantacampionato, le classifiche dopo la 21ª giornata: Laura Ferrara in testa alla generale Ecco le classifiche aggiornate dopo la 21ª giornata del Fantacampionato. Fantacampionato, le classifiche dopo la 22ª giornata: Laura Ferrara in testa alla generale Dopo la 22ª giornata di Fantacampionato, Laura Ferrara si conferma in testa alla classifica generale. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Fantacampionato Classifica Argomenti discussi: Fantacampionato, le classifiche dopo la 23ª giornata: Laura Ferrara in testa alla generale; PORTIERI DA PRENDERE ASTA DI RIPARAZIONE FANTACALCIO; Fantacalcio 2025/2026, nuovi acquisti di gennaio: tutti i giocatori arrivati in Serie A, ruolo e consigli per l'asta di riparazione; Guida all'asta di riparazione: ruolo per ruolo, tutti i giocatori da prendere al fantacalcio. Fantacampionato, le classifiche dopo la 23ª giornata: Laura Ferrara in testa alla generaleClassifica generale, classifica di giornata e classifica dei lettori del quotidiano: ecco le graduatorie nelle varie competizioni del Fantacampionato ... msn.com Fantacampionato, il vincitore della 22ª giornata è Michele Di MannoPer il fantallenatore primo posto in classifica con 122,5 punti ottenuti dalla squadra Miky 84 e un voucher Valtur da 1.000 euro in premio ... msn.com Gabriele Galassi consigliere comunale Riccione (@galassinoiriccionesi) - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.