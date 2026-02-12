Sequestro di olio al porto di Salerno parla il ministro Lollobrigida | Italia leader su controlli e sicurezza

Le forze dell’ordine hanno sequestrato 18 mila chili di olio d’oliva al porto di Salerno. L’operazione è stata condotta congiuntamente da Carabinieri, Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane, che hanno scoperto un carico di olio falsamente dichiarato “extravergine”. Il ministro Lollobrigida si è detto soddisfatto, sottolineando che l’Italia è leader nei controlli e nella sicurezza alimentare. L’intervento serve a tutelare i consumatori da possibili truffe sul mercato.

Sequestrati 18 tonnellate di falso olio EVO al porto di Salerno: il plauso del Ministro Lollobrigida al coordinamento tra Forze dell'Ordine e MASAF "Un’operazione congiunta tra Carabinieri del Reparto Tutela Agroalimentare di Salerno, Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane ha portato al sequestro al Porto di Salerno di 18 mila kg di olio d’oliva falsamente dichiarato “extravergine”, proteggendo i cittadini da una frode commerciale. L’Italia conferma così il suo ruolo di leader nei controlli per la tutela della sicurezza alimentare e del rispetto delle regole lungo la filiera, grazie al lavoro quotidiano di uomini e donne al servizio della collettività e della qualità Made in Italy.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Questa mattina a Salerno la Guardia di Finanza ha scoperto e sequestrato oltre 18 tonnellate di olio d’oliva destinato al Canada.

