Factbox-A timeline of Trump’s Minnesota immigration crackdown

La Casa Bianca ha confermato che Donald Trump ha deciso di fermare l’operazione di rafforzamento delle misure contro l’immigrazione in Minnesota. Dopo settimane di tensioni e polemiche, il presidente ha scelto di interrompere l’attacco alle città e alle comunità migranti. La decisione arriva pochi giorni dopo che il team di Trump aveva annunciato l’avvio di una serie di interventi più severi. Ora si attende una reazione politica e sociale in tutto lo Stato.

Feb 12 (Reuters) - White House border czar Tom Homan announced on Thursday that U.S. President Donald Trump had agreed to end an immigration-enforcement surge in Minnesota, drawing down thousands of federal agents whose presence provoked tumultuous protests for weeks. December 1, 2025: The federal government launches Operation Metro Surge "to significantly increase 'at-large' arrests of illegal aliens in the Twin Cities metropolitan area." The move comes after attacks by Trump and other federal officials on Minnesota's Somali community, which they accuse of fraud involving millions of federal dollars intended for social services.

