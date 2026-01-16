Filma la figlia della compagna mentre fa la doccia ma il tribunale assolve il patrigno

Un uomo di 48 anni, residente a Numana, è stato condannato a un anno e quattro mesi per violazione di domicilio e stalking. La vicenda riguarda l’aver filmato la figlia della compagna durante la doccia, episodio che ha portato all’apertura di un procedimento giudiziario. Tuttavia, il tribunale ha riconosciuto l’assenza di elementi sufficienti per condannare il patrigno, assolvendo l’imputato.

Un uomo di 48 anni, originario della provincia di Macerata ma residente a Numana (Ancona), è stato condannato a 1 anno e 4 mesi per violazione di domicilio e stalking. La pena è stata sospesa in subordine alla frequentazione di un percorso per uomini maltrattanti. Le accuse contro l'uomo erano ben più gravi. La compagna, una 51enne siciliana, lo aveva denunciato anche per furto aggravato e detenzione di materiale pedopornografico. Il rapporto tra i due, segnato dalla dipendenza da droga dell'uomo, è andato avanti per cinque anni. Poi la donna avrebbe scoperto che il compagno lasciava il telefono in bagno mentre la figlia faceva la doccia, per riprendere la ragazzina. 🔗 Leggi su Today.it

