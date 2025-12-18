Gli ha rotto il timpano | 10 giornate di squalifica a un Under 18 ma il Tribunale lo assolve

Un episodio controverso durante una partita ha portato a una squalifica di 10 giornate per un giovane under 18, ma il Tribunale ha successivamente assolto il ragazzo. Dopo mesi di attesa e una segnalazione pesante, la giustizia sportiva ha fatto luce sulla vicenda, chiarendo i fatti e ridimensionando le accuse. Una vicenda che ha diviso tifosi e addetti ai lavori, dimostrando l’importanza di un giusto procedimento.

© Serieanews.com - "Gli ha rotto il timpano": 10 giornate di squalifica a un Under 18, ma il Tribunale lo assolve Un contatto di gioco, una segnalazione pesante e mesi di attesa. Alla fine è il Tribunale a fare chiarezza su una vicenda che aveva fatto discutere. L'episodio aveva acceso subito discussioni e telefonate tra dirigenti, genitori e addetti ai lavori. Un contatto duro, un avversario a terra, poi la sensazione che non si trattasse del solito scontro di gioco. – serieanews.com Tutto nasce durante Savoia 1908-Academy Mariglianese, gara del campionato Under 18 (girone D) disputata il 16 febbraio 2025. Secondo la segnalazione presentata dopo la partita, al 40' del primo tempo un calciatore del Savoia avrebbe colpito l'avversario all'orecchio destro, provocando una lesione all'orecchio e una perforazione della membrana timpanica, con conseguente necessità di cure e intervento.

