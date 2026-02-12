Ezio Greggio torna a parlare di satira e libertà di espressione. L’attore e conduttore, che ha segnato la storia della tv italiana, dice che la satira non deve avere padroni né censure. Sul futuro, menziona anche Sanremo, ammettendo che se Christian Conti lo chiamasse, valuterebbe di partecipare. Greggio conferma la sua posizione da sempre, tra record e battaglie per la libertà di parola.

Ezio Greggio è l’uomo dei record della TV italiana: colonna portante di Striscia la Notizia, pioniere della comicità con Drive In e cittadino del mondo tra Hollywood e Monte Carlo. In questa intervista a Leggo, il conduttore ripercorre i fasti del passato, analizza il presente tra censura e politicamente corretto e ci regala uno sguardo sul futuro (con un occhio rivolto verso Sanremo). Ezio, siete nel pieno delle registrazioni. Come sta andando questa nuova versione di Striscia la Notizia? «Molto bene, siamo davvero soddisfatti. C’è un gradimento enorme e un affetto del pubblico che definirei pazzesco. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Ezio Greggio: «Sono politically scorrect, la satira non deve avere padroni né censure. Sanremo? Se Conti chiama, valuterei»

Approfondimenti su Ezio Greggio

Durante la prima puntata di “Striscia la notizia – La voce della presenza”, Ezio Greggio e Enzo Iacchetti hanno preso di mira Gianluigi Nuzzi.

Durante la prima puntata di “Striscia la Notizia”, Ezio Greggio ha fatto una battuta su Gianluigi Nuzzi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Ezio Greggio

Ezio Greggio: «Iacchetti? Non mi accorsi che si era innamorato della Corvaglia. A me gira la testa per tutte le veline, ma oggi sono signorino. E da 36 anni vivo a Montecarlo»Il comico-presentatore: «Sono l’unico a Mediaset a non aver mai fatto una televendita. Berlusconi mi promise l’esordio nel Milan» ... corriere.it

Ezio Greggio: 'La proprietà si rende conto degli incapaci che messo in dirigenza?'Stanno facendo discutere sul web le parole scritte da Ezio Greggio, che su X si è scagliato in maniera veemente contro la proprietà della Juventus, accusandola di aver messo in mano la squadra a ... it.blastingnews.com

Ezio #Greggio duro dopo #JuveLazio Le sue parole x.com

Ezio Greggio duro dopo Juve Lazio Le sue parole - facebook.com facebook