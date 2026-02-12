Ezio Greggio torna a parlare dopo un periodo di silenzio. In un’intervista a Leggo, il conduttore spiega la sua posizione sulla satira e il politicamente corretto. Dice che la satira non deve avere padroni e non può essere soggetta a censure, anche se lui stesso si definisce favorevole al rispetto delle regole del politically correct. Tra il caso Pucci e il suo ritorno a condurre Striscia, Greggio si racconta senza filtri, confermando il suo modo diretto di affrontare le questioni.

Dal caso Pucci al ritorno alla conduzione di Striscia: Ezio Greggio si racconta in un’intervista a Leggo. Sul comico che ha deciso di rinunciare alla co-conduzione del Festival di Sanremo in seguito alle polemiche, Greggio afferma: “Non ho seguito i dettagli perché ero in registrazione, ma da collega dico che la censura non vada fatta preventiva, semmai successiva. Conosco Andrea, è un ottimo entertainer quindi solidarietà a lui come collega. Io sono per il politically scorrect: quando vado in teatro lo dichiaro subito. Chi fa satira non deve essere schierato; bisogna colpire a destra, a sinistra e al centro. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Ezio Greggio: “La satira non deve avere padroni né censure, io sono per il politically scorrect”

