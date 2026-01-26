Gianluigi Nuzzi risponde a Striscia la Notizia e a Ezio Greggio, sottolineando l'importanza della libertà di satira nel giornalismo. La discussione evidenzia il delicato equilibrio tra libertà di espressione e rispetto delle persone, mantenendo un tono sobrio e rispettoso.

Nessun risentimento, solo un sentito ringraziamento e un’ode alla satira. Questa la reazione di Gianluigi Nuzzi alla battuta di Ezio Greggio durante una puntata di Striscia La Notizia. “Se Nuzzi avesse un incidente potrebbe solo migliorare”, ha detto il comico. Il diretto interessato non si è scomposto: “La satira è un esempio di libertà, grazie Striscia“. La reazione di Gianluigi Nuzzi Nel corso della puntata di lunedì 26 gennaio di Dentro La Notizia Gianluigi Nuzzi ha raccolto l’indignazione esplosa sui social dopo una battuta fatta da Ezio Greggio durante una puntata di Striscia La Notizia. L’ha raccolta ma non l’ha condivisa, anzi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Gianluigi Nuzzi replica a Striscia la Notizia dopo la battuta di Ezio Greggio, "satira è totale libertà"

Approfondimenti su Gianluigi Nuzzi

Striscia la notizia torna in onda, con Ezio Greggio che sottolinea l'importanza di sorprendere senza eccessi.

Il ritorno di “Striscia la notizia – La voce della presenza” su Canale 5 segna una nuova fase per il celebre tg satirico di Antonio Ricci.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Gianluigi Nuzzi

Argomenti discussi: Quarto Grado scoppia il caso Sempio, Nuzzi rompe il silenzio in diretta e svela dettagli sui soldi mai versati; Quarto Grado, anticipazioni 16 gennaio: il Caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo; Pomeriggio 5 ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata; Pomeriggio 5 ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata.

Gianluigi Nuzzi replica a Striscia la Notizia dopo la battuta di Ezio Greggio, satira è totale libertàStriscia La Notizia provoca Gianluigi Nuzzi, i social si indignano ma il giornalista difende il diritto di satira. La sua risposta a Ezio Greggio ... virgilio.it

Ezio Greggio ‘umilia’ Gianluigi Nuzzi in diretta: la frase shock sulle sue cicatrici. Il videoEzio Greggio nella bufera per una battuta su Gianluigi Nuzzi a Striscia la Notizia: sui social esplode la polemica. Il video. donnaglamour.it

Dentro la notizia. . Gianluigi Nuzzi: "La satira in un paese è un esempio di libertà". #DentrolaNotizia facebook

Gianluigi Nuzzi fa chiarezza sulle ospitate di Andrea Sempio: "Non gli abbiamo mai dato un euro" x.com