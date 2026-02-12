Ex Inter Vanheusden racconta il ritiro | Tutto ha un limite | a Marbella ho deciso che era finita

Zinho Vanheusden, ex difensore dell’Inter, ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. Dopo anni segnati da infortuni, il belga ha deciso di smettere, spiegando che a Marbella ha capito che era arrivato il momento di dire basta. La sua carriera si conclude con qualche rimpianto, ma anche con la consapevolezza di aver dato tutto.

Vanheusden. Zinho Vanheusden, ex difensore dell’ Inter, ha deciso di chiudere la sua carriera dopo anni di problemi fisici che ne hanno condizionato il percorso professionale. Dopo aver scelto di ripartire dalla terza divisione spagnola con il Marbella, sperando di ritrovare la passione per il calcio lontano dalla pressione mediatica, il destino gli ha riservato un’ennesima batosta. Alla terza giornata di campionato, infatti, il suo ginocchio ha ceduto nuovamente, costringendolo a prendere una decisione definitiva. In un’intervista a DAZN, Vanheusden racconta il momento cruciale: “ Sono andato al Marbella perché volevo stare da solo con la mia famiglia, lontano da tutto e da tutti, per godermi il calcio.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

