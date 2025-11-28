Ritiro Pjanic l’ormai ex centrocampista ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo Ha già deciso cosa fare in futuro
Ritiro Pjanic: un addio al calcio giocato e l’inizio di una nuova avventura. L’ex Juventus è pronto a studiare per diventare agente. Le ultime Il ritiro di Pjanic rappresenta uno dei momenti più significativi delle ultime settimane nel panorama calcistico internazionale. Dopo una carriera lunga, ricca di successi e vissuta ad altissimi livelli in diversi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
