Eventi a Napoli cosa fare nel weekend da venerdì 6 a domenica 8 febbraio 2026

Questo weekend a Napoli si riempie di attività per tutti i gusti. Da venerdì 6 a domenica 8 febbraio, ci sono visite guidate, spettacoli teatrali, mostre e concerti in tutta la città. I musei aprono le porte a nuove mostre, mentre le sale cinematografiche presentano le ultime novità. Chi cerca qualcosa di diverso può approfittare delle tante opportunità che offre la città in queste giornate.

Scopri tutti gli eventi nel weekend da venerdì 6 a domenica 8 febbraio 2026 a Napoli e in Campania: visite guidate, spettacoli, mostre, teatro, musei, concerti e le ultime novità del cinema. Mascotte Village è il Carnevale di Edenlandia che partirà sabato 7 e domenica 8 Febbraio dalle ore 10. Il festival carnevalesco si ripeterà nel weekend del 14 e 15 Febbraio e nell’ultimo giorno di Carnevale, martedì 17 Febbraio. Mascotte Village non terminerà a Carnevale ma proseguirà anche nei weekend del 21 e 22 Febbraio e del 28 Febbraio e 1 Marzo. Arriva Chocoliamo, l’evento che rende più dolce il San Valentino dei napoletani. 🔗 Leggi su 2anews.it

Nel weekend da venerdì 30 gennaio a domenica 1 febbraio, Napoli si riempie di iniziative e spettacoli per tutti i gusti.

Ecco un riepilogo degli eventi in programma a Napoli e in Campania nel weekend da venerdì 16 a domenica 18 gennaio 2026.

