Amazon | perquisizioni Gdf per nuova indagine su evasione fiscale

La Guardia di Finanza ha effettuato perquisizioni nella sede di Amazon nell’ambito di una nuova indagine per una presunta evasione fiscale. È quanto riporta l’agenzia Reuters. Perquisite anche le abitazioni di sette dirigenti del colosso dell’e-commerce e gli uffici della società di revisione Kpmg (che non è sotto indagine). Si tratta di un nuovo filone che mira a verificare se Amazon avesse una sede permanente non dichiarata in Italia dal 2019 al 2024, con i conseguenti effetti che scatterebbero dal punto di vista fiscale. L’ipotesi della procura di Milano è che Amazon avesse una stabile organizzazione in Italia anche prima dell’agosto 2024, cioè quando il gruppo ha aderito a un programma di «co-operative compliance» con l’Agenzia delle Entrate italiana e ha iniziato a pagare le imposte nel nostro Paese.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

