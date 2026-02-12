La Virtus Bologna perde ancora in Eurolega, questa volta a Istanbul contro l’Efes. La squadra di Ivanovic non riesce a tenere il passo e subisce un tonfo di 31 punti. La partita si mette subito male e alla fine il divario diventa troppo ampio, rendendo sempre più difficile la qualificazione al play-in. La Virtus paga una condizione fisica inferiore rispetto agli avversari e raccoglie la sedicesima sconfitta in 28 incontri.

Una Virtus a corto di energie crolla a Istanbul contro l'Efes (91-60). A fare la differenza sono le percentuali, che premiano indubbiamente la squadra di Laso (2035 da 2, 13 31 da 3), giunta alla terza vittoria di fila in Eurolega. Decisivi i 13 punti di Osmani, la maggior parte nel terzo quarto quando la gara era in bilico. Ci sono anche 18 punti di Lee e 22 (89 dal campo) di Swider. Bologna perde troppi palloni (12) e nel secondo tempo non riesce a pareggiare l'intensità avversaria. Ora le possibilità di play-in, dopo la sedicesima sconfitta in 28 giornate sono sempre più ridotte. Al "Turkcell Basketball Development Center", casa di un Efes che nel recente doppio turno ha infilato due vittorie contro Valencia e Zalgiris, il buon momento turco prosegue anche in avvio di gara contro la Virtus. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Eurolega, la Virtus crolla a Istanbul: l'Efes si impone di 31 punti e il play-in è sempre più lontano

Approfondimenti su Virtus Istanbul

La Virtus Bologna torna in Eurolega con due impegni casalinghi, iniziando domani sera contro il Fenerbahce Istanbul di Nicolò Melli.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Virtus Istanbul

