Macron spinge per gli eurobond, ma Berlino dice no. La proposta di Parigi trova resistenza a Berlino, dove il governo ribadisce che non ci sono i tempi per condividere il debito europeo. Intanto, tra i leader si discute anche di come rendere più forte l’Europa sul piano economico, con un documento congiunto di Italia, Germania e Belgio che punta su competitività e industria.

DALLA NOSTRA CORRISPONDENTE BRUXELLES - Nel tentativo di contrastare lo scetticismo diffuso nei confronti dei risultati attesi dall’incontro informale dei capi di Stato e di governo dei Ventisette, che domani si riuniranno nel castello di Alden Biesen, a 80 chilometri da Bruxelles, per discutere di competitività europea, un funzionario Ue ha evidenziato «l’entusiasmo» dimostrato dai leader, che vedono la competitività come «uno dei principali obiettivi dell’Ue». Lo scetticismo nasce dal fatto che i leader Ue parlano da anni di competitività senza passare all’azione. I Rapporti di Draghi e Letta risalgono a quasi due anni fa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Il presidente francese Emmanuel Macron spinge ancora per gli Eurobond, ma Berlino ribadisce il suo no.

La Germania mette un freno alla proposta di Macron sugli eurobond.

