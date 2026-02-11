Macron spinge il debito comune ma Berlino ribadisce il suo no | Eurobond e mercato l' Europa è pronta a diventare una potenza?
Macron spinge per gli eurobond, ma Berlino dice no. La proposta di Parigi trova resistenza a Berlino, dove il governo ribadisce che non ci sono i tempi per condividere il debito europeo. Intanto, tra i leader si discute anche di come rendere più forte l’Europa sul piano economico, con un documento congiunto di Italia, Germania e Belgio che punta su competitività e industria.
DALLA NOSTRA CORRISPONDENTE BRUXELLES - Nel tentativo di contrastare lo scetticismo diffuso nei confronti dei risultati attesi dall’incontro informale dei capi di Stato e di governo dei Ventisette, che domani si riuniranno nel castello di Alden Biesen, a 80 chilometri da Bruxelles, per discutere di competitività europea, un funzionario Ue ha evidenziato «l’entusiasmo» dimostrato dai leader, che vedono la competitività come «uno dei principali obiettivi dell’Ue». Lo scetticismo nasce dal fatto che i leader Ue parlano da anni di competitività senza passare all’azione. I Rapporti di Draghi e Letta risalgono a quasi due anni fa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Approfondimenti su Eurobond Mercato
Macron spinge per gli Eurobond, Berlino ribadisce il suo no: «Solo una distrazione» | «La Ue è pronta a diventare una potenza?»
Il presidente francese Emmanuel Macron spinge ancora per gli Eurobond, ma Berlino ribadisce il suo no.
Nuovo strappo Parigi-Berlino: la Germania boccia la proposta di Macron sugli eurobond | «La Ue è pronta a diventare una potenza?»
La Germania mette un freno alla proposta di Macron sugli eurobond.
Ultime notizie su Eurobond Mercato
Argomenti discussi: Macron spinge il debito comune della Ue, ma la Germania non cambia linea: tensioni Parigi-Berlino; Perché la Francia spinge sul debito comune?; Berlino boccia la proposta di Macron sugli Eurobond. E salta il caccia franco-tedesco; Germania boccia proposta Macron su eurobond.
Macron spinge il debito comune, ma Berlino ribadisce il suo no | «Eurobond e mercato, l'Europa è pronta a diventare una potenza?»Macron vuole gli eurobond, no di Merz. Freddezza anche sulla «preferenza europea». Il documento italo-tedesco-belga su competitività e industria. Domani il vertice ... msn.com
Macron sveglia l’Ue: Siamo in minoranza geopolitica/ Debito comune per difesa e AI o saremo spazzati viaMacron, allarme all'Ue: Siamo in minoranza geopolitica, rischiamo di essere spazzati via da Usa e Cina. La ricetta? Debito comune per difesa e AI ... ilsussidiario.net
Tempo di rinunce. Anche la Nato spinge Zelensky alle concessioni, Macron vuole parlare con Putin (di A. Mauro) x.com
Bazooka anti-Trump, l’Europa si spacca; Il piano Ue: 93 miliardi di dazi contro Trump; Groenlandia, il muro di 8 Paesi: “Difenderemo la nostra sovranità”; Macron spinge per la risposta dura; La pace di luglio appesa a un filo: a rischio 500 miliardi di export; I nu - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.