Milan fiducia a Nkunku ma con riserva | serve un cambio di passo! Spunta un clamoroso scenario sul mercato
Milan, fiducia a Nkunku ma non senza dubbi: serve una svolta. E intanto prende forma uno scenario di mercato sorprendente Mentre il mercato invernale entra nel vivo con l’operazione Füllkrug, in casa Milan l’attenzione si sposta su Christopher Nkunku. L’attaccante francese, arrivato in estate per circa 42 milioni, sta attraversando un periodo di evidente appannamento. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Supercoppa Napoli-Milan, Allegri dopo la semifinale: «Loro forti, Zufferli ha arbitrato bene».
Milan, Allegri a Mediaset: "Ho piena fiducia in Nkunku. Speriamo di andare in finale" - Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset a margine del match di Supercoppa contro il Napoli: "Gioca Jashari che ha fatto molto bene a ... tuttonapoli.net
Nkunku si gioca il Milan. Allegri lo difende ma sullo sfondo avanza Fullkrug - Il francese, fin qui deludente (zero gol in A), a Riad avrà una nuova occasione per mettersi in mostra. tuttosport.com
Guidi: "Nel Milan c'è grande fiducia di arrivare in tempi brevi a Fullkrug, anche con condizioni favorevoli, cioè prestito con diritto di riscatto fissato più o meno a 13.5-14" Bianchin: "Prestito anche gratuito, in alcune speranze..." Guidi: "In realtà lì si sta discutendo x.com
JASHARI SI RACCONTA: «Dopo il crack al perone, ora sto bene. Voglio ripagare la fiducia del Milan sul campo». #Jashari #Milan #Gazzetta #SupercoppaItaliana #MilanNapoli #Allegri #SerieA #Calciomercato - facebook.com facebook
