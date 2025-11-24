Clamoroso all’Olimpia Milano | Ettore Messina si dimette Pepe Poeta nuovo coach

Ha del clamoroso quanto è successo allOlimpia Milano: coach Ettore Messina ha rassegnato le dimissioni, con la squadra che è stata affidata al suo vice, Peppe Poeta. Da quanto si apprende, l’ormai ex allenatore rimarrà all’interno della società come consulente della proprietà. CLAMOROSO ALL’OLIMPIA MILANO: PERCHÉ ETTORE MESSINA SI È DIMESSO Fulmine a ciel sereno in casa meneghina. L’esperto coach ha deciso di lasciare l’incarico a beneficio del suo assistente, Peppe Poeta, tornato a Milano in estate, dopo l’avviamento esperienza di Brescia. Una successione già nota da tempo, ma anticipata da per scelta dello stesso Messina. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

