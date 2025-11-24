Clamoroso all’Olimpia Milano | Ettore Messina si dimette Pepe Poeta nuovo coach
Ha del clamoroso quanto è successo all’ Olimpia Milano: coach Ettore Messina ha rassegnato le dimissioni, con la squadra che è stata affidata al suo vice, Peppe Poeta. Da quanto si apprende, l’ormai ex allenatore rimarrà all’interno della società come consulente della proprietà. CLAMOROSO ALL’OLIMPIA MILANO: PERCHÉ ETTORE MESSINA SI È DIMESSO Fulmine a ciel sereno in casa meneghina. L’esperto coach ha deciso di lasciare l’incarico a beneficio del suo assistente, Peppe Poeta, tornato a Milano in estate, dopo l’avviamento esperienza di Brescia. Una successione già nota da tempo, ma anticipata da per scelta dello stesso Messina. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Approfondisci con queste news
LE PAGELLE DI ROM Le pagelle del clamoroso successo di Olimpia Milano sull'Olympiacos: Quinn Ellis è illegale, Tonut e Dunston pazzeschi - facebook.com Vai su Facebook
Clamoroso all’Olimpia Milano: Messina si dimette, squadra a Poeta - Il coach era sulla panchina biancorossa dal 2019, rimarrà come consigliere personale di Leo Dell'Orco. Riporta msn.com
Clamoroso all’Olimpia Milano: si dimette il tecnico Ettore Messina - Dopo un avvio di stagione complicato e tre ko consecutivi, Messina lascia la guida tecnica dell’Olimpia Milano ma resta consulente del club ... Secondo ilsole24ore.com
Clamoroso a Milano! Ettore Messina si dimette, Peppe Poeta nuovo allenatore dell'Olimpia anzitempo. Messina resterà in società, tutti i dettagli - Ettore Messina si dimette, Peppe Poeta nuovo allenatore dell'Olimpia anzitempo. Riporta eurosport.it