Ha del clamoroso quanto è successo all’ Olimpia Milano: coach Ettore Messina ha rassegnato le dimissioni, con la squadra che è stata affidata al suo vice, Peppe Poeta. Da quanto si apprende, l’ormai ex allenatore rimarrà all’interno della società come consulente della proprietà. CLAMOROSO ALL’OLIMPIA MILANO: PERCHÉ ETTORE MESSINA SI È DIMESSO Fulmine a ciel sereno in casa meneghina. L’esperto coach ha deciso di lasciare l’incarico a beneficio del suo assistente, Peppe Poeta, tornato a Milano in estate, dopo l’avviamento esperienza di Brescia. Una successione già nota da tempo, ma anticipata da per scelta dello stesso Messina. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Clamoroso all’Olimpia Milano: Ettore Messina si dimette, Pepe Poeta nuovo coach