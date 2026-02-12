Eterna Brignone vince l’oro nel SuperG | Mi valutavo un’outsider questa è stata la mia forza
Federica Brignone sorprende tutti e conquista l’oro nel SuperG a Cortina. Con il pettorale numero 6, la sciatrice italiana taglia il traguardo in 1:23.41, lasciando dietro di sé la francese Romane Mirandoli e l’austriaca Cornelia Huetter. Brignone aveva detto di considerarsi un’outsider, ma questa volta ha dimostrato di sapersi mettere in gioco e vincere.
Federica Brignone, col pettorale numero 6, vince l’oro al SuperG a Cortina con un tempo di 1:23.41. Dietro di lei, la francese Romane Mirandoli e l’austriaca Cornelia Huetter. Brignone era tornata a fine novembre sugli sci dopo la frattura scomposta pluriframmentaria di tibia e perone dello scorso aprile. Era in dubbio potesse farcela per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, e invece ha risposto alla grande in pista. Ai microfoni della Rai ha dichiarato: “ E’ incredibile. Ho pensato a sciare e fare il mio massimo, ma non pensavo di poter vincere l’oro. Mai nella vita. Sapevo di aver dato il massimo e sarebbe stato un più, mi valutavo un outsider. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Approfondimenti su Federica Brignone
F1, George Russell: “Questa è stata la mia miglior stagione. Il Mondiale lo vince Norris”
Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Goggia-Brignone all’assalto dell’oro nel SuperG
Le atlete Goggia e Brignone si preparano a sfidarsi nel SuperG, una delle gare più attese delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.
Ultime notizie su Federica Brignone
Argomenti discussi: Da Cortina Federica Brignone e Sofia Goggia lanciano la grande sfida alle americane.
Goggia e Brignone, l'eterna sfida arriva al superG: Sofia deve dimenticare la caduta, Fede vuole stupire tutti x.com
Alla Rai: "Ho pensato a sciare e fare il mio massimo, ma non pensavo di poter vincere l'oro". Goggia esce fuori, stava facendo anche meglio di Brignone. - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.