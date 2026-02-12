Eterna Brignone vince l’oro nel SuperG | Mi valutavo un’outsider questa è stata la mia forza

Federica Brignone sorprende tutti e conquista l’oro nel SuperG a Cortina. Con il pettorale numero 6, la sciatrice italiana taglia il traguardo in 1:23.41, lasciando dietro di sé la francese Romane Mirandoli e l’austriaca Cornelia Huetter. Brignone aveva detto di considerarsi un’outsider, ma questa volta ha dimostrato di sapersi mettere in gioco e vincere.

Federica Brignone, col pettorale numero 6, vince l’oro al SuperG a Cortina con un tempo di 1:23.41. Dietro di lei, la francese Romane Mirandoli e l’austriaca Cornelia Huetter. Brignone era tornata a fine novembre sugli sci dopo la frattura scomposta pluriframmentaria di tibia e perone dello scorso aprile. Era in dubbio potesse farcela per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, e invece ha risposto alla grande in pista. Ai microfoni della Rai ha dichiarato: “ E’ incredibile. Ho pensato a sciare e fare il mio massimo, ma non pensavo di poter vincere l’oro. Mai nella vita. Sapevo di aver dato il massimo e sarebbe stato un più, mi valutavo un outsider. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Le atlete Goggia e Brignone si preparano a sfidarsi nel SuperG, una delle gare più attese delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Alla Rai: "Ho pensato a sciare e fare il mio massimo, ma non pensavo di poter vincere l'oro". Goggia esce fuori, stava facendo anche meglio di Brignone.