F1 George Russell | Questa è stata la mia miglior stagione Il Mondiale lo vince Norris

George Russell è stato uno dei protagonisti della conferenza stampa piloti del giovedì alla vigilia dell’ultimo weekend di gara della stagione, in programma sul circuito di Yas Marina. Ad Abu Dhabi l’obiettivo del pilota inglese sarà quello di provare a tornare sul podio, aiutando la Mercedes a blindare la seconda piazza nel Mondiale costruttori grazie al vantaggio attuale di 33 punti sulla Red Bull. “ Noi siamo qui per assicurarci il secondo posto tra i Costruttori. È stato un peccato non esserci riusciti già in Qatar, ma abbiamo un’ottima possibilità questo weekend e cercheremo di farlo godendoci l’ultima gara della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, George Russell: “Questa è stata la mia miglior stagione. Il Mondiale lo vince Norris”

