Estorsioni e crudeltà sugli animali arrestato allevatore 47enne

Un allevatore di 47 anni è stato arrestato con l’accusa di aver portato avanti un’onda di violenze e minacce contro gli altri allevatori della zona. Da anni, secondo le indagini, avrebbe seminato paura con furti, minacce e anche uccisioni di animali. La polizia ha messo fine alla sua attività, che aveva creato un clima di tensione tra i coltivatori locali.

I carabinieri eseguono misura cautelare a San Fratello per episodi ripetuti di minacce, furti e uccisioni di bestiame che hanno terrorizzato gli allevatori locali Da anni avrebbe seminato paura tra gli allevatori della zona: minacce, furti e persino uccisioni di animali. Questa mattina, i carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra hanno fermato un allevatore di San Fratello di 47 anni, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L’indagine della Procura di Patti, guidata dal Procuratore Angelo Vittorio Cavallo e dal sostituto Andrea Apollonio, ha ricostruito una serie di episodi criminali iniziati nel 2019.🔗 Leggi su Messinatoday.it

