Trasporto illecito di animali nel Salernitano | 47enne denunciato

Da zon.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 47 anni residente in provincia di Salerno è stato denunciato dopo aver violato le norme sul trasporto e la tutela degli animali. La polizia lo ha fermato e accertato che stava trasportando gli animali in condizioni non sicure, violando le leggi vigenti. L’uomo rischia di affrontare sanzioni penali e amministrative.

Un cittadino italiano di 47 anni, residente in provincia di Salerno, è stato denunciato nei giorni scorsi per gravi violazioni delle disposizioni previste per il trasporto e la tutela degli animali. L’uomo è stato fermato durante un controllo di routine dagli agenti della Polizia Stradale di Eboli mentre era alla guida di un autocarro adibito al trasporto di animali vivi. Dagli accertamenti è emerso che il soggetto, nonostante fosse destinatario di una interdizione dall’esercizio di attività imprenditoriali fino al 2028, aveva costituito nel 2024 una ditta individuale operante nel commercio all’ingrosso di animali. 🔗 Leggi su Zon.it

Approfondimenti su Trasporto Illecito Animali

