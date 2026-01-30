L' omicidio dell' allevatore a Partinico fermato un 47enne incensurato

La polizia ha fermato un uomo di 47 anni, F., come sospetto dell’omicidio dell’allevatore di Partinico. La notizia è arrivata dopo ore di indagini e soprattutto grazie a un’identificazione rapida. Ora gli investigatori stanno cercando di capire quale sia il motivo del delitto e se ci siano altri coinvolti. La comunità si stringe intorno alla famiglia della vittima, scuotendo la tranquillità del paese.

L'assassino dell'allevatore di Partinico adesso avrebbe un volto e un nome. La polizia ha fermato un uomo di 47 anni, F. L. I., con l'accusa di avere ucciso con tre colpi di arma da fuoco Vito La Puma, 73 anni, di Borgetto, mentre pascolava le pecore in contrada Principe di Mezzavilla, quasi al confine con Borgo Parrini. Il movente del delitto, stando a quanto sarebbe emerso fino a ora, sarebbe legato a una serie di furti di frutta e ortaggi registrati nel terreno dell'indagato che in passato avrebbe avuto qualche accesa discussione con La Puma. Nulla che avrebbe fatto presagire un omicidio con un'arma da fuoco che ancora non sarebbe stata trovata.

