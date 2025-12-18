Annunciate le date del Live tour 2026 di Emma | in calendario il concerto nel capoluogo dorico a piazza Cavour
Emma torna a conquistare i palchi italiani con il suo
ANCONA - Dopo l’annuncio dei due grandi concerti negli Ippodromi di Roma (2 luglio) e Milano (9 settembre), Emma ha svelato le date che quest’estate la vedranno protagonista sui palchi dei principali festival d’Italia con il suo “Live tour” 2026. Ai due attesissimi show negli ippodromi, primi due. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
