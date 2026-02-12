Questa mattina a Bibbiena una forte esplosione ha scosso il centro del paese. Un camion che trasportava ossigeno è esploso, causando tre feriti. Le forze dell’ordine e i soccorritori sono intervenuti subito per mettere in sicurezza la zona e curare i feriti. La strada è stata chiusa al traffico, mentre si cercano di capire le cause dell’incidente.

BIBBIENA – Paura a Bibbiena per una violenta esplosione che ha scosso il centro abitato nella tarda mattinata di oggi. Alle 10 circa, un camion adibito al trasporto di ossigeno è esploso mentre percorreva via Michelangelo, sprigionando un’onda d’urto che ha fatto tremare i vetri delle abitazioni circostanti e richiesto l’immediato intervento dei soccorritori. Il 118 di Arezzo è arrivato tempestivamente sul posto con un dispiegamento massiccio di mezzi: quattro ambulanze infermierizzate sono state impegnate nelle operazioni di soccorso, mentre l’Asl Toscana Sud Est ha fatto scattare il protocollo per il gruppo maxi emergenze, necessario per coordinare la gestione di incidenti con potenziali coinvolgimenti multipli. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Esplosione su un camion che trasporta ossigeno: tre feriti a Bibbiena

Approfondimenti su Bibbiena Esplosione

Questa mattina a Bibbiena, in provincia di Arezzo, un camion che trasportava bombole d'ossigeno ha preso fuoco e le bombole sono esplose.

Un’esplosione ha scosso Bibbiena, in via Michelangelo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Bibbiena Esplosione

Argomenti discussi: Assalto a portavalori sulla Brindisi-Lecce, commando armato blocca la strada con un'esplosione; Camion cisterna carico di latte esce di strada e si ribalta nel fosso; L'esplosione, i banditi a volto coperto con i fucili spianati: l'assalto al portavalori; Esplosione in garage, auto in fiamme e fumo nel palazzo: paura in via del Rondone | FOTO.

Arezzo, esplodono le bombole d’ossigeno trasportate su un camion: tre feriti, mezzo in fiammeLe bombole d'ossigeno sono scoppiate questa mattina intorno alle 10 a Bibbiena, in provincia di Arezzo: a fuoco il camion che le trasportava, ferite o ... fanpage.it

Serie di violente esplosioni: scoppiate bombole di ossigeno in un camion. Incendio, paura e intervento in corso: tre feritiAlmeno quattro esplosioni. Bombole di ossigeno trasportare da un camion sono scoppiate a Bibbiena (Arezzo) questa mattì giovedì 12 febbraio dopo le 10. Fiamme, fumo e paura. Notizie ancora frammentari ... corrierediarezzo.it

SS42 uscita Rogno-direzione Brescia Lunedì 9/02 ore 6:50 Camion fermo a bordo strada per esplosione pneumatico. Corsia di decelerazione per centro commerciale Adamello in gran parte occupata @la_valcamonica_la_ghe • • • #lavalcamonicalaghe #valc - facebook.com facebook

[15.01-20:30] Utrecht Paesi Bassi ESPLOSIONE INCENDIO - CROLLO PARZIALE DI EDIFICI +4 feriti in corso le operazioni di soccorso Seguiranno aggiornamenti x.com