Arezzo esplodono le bombole d'ossigeno trasportate su un camion | tre feriti mezzo in fiamme

Da fanpage.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Bibbiena, in provincia di Arezzo, un camion che trasportava bombole d'ossigeno ha preso fuoco e le bombole sono esplose. Tre persone sono rimaste ferite o intossicate e ora sono ricoverate in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. La strada è rimasta chiusa per alcune ore per consentire le operazioni di soccorso.

Le bombole d'ossigeno sono scoppiate questa mattina intorno alle 10 a Bibbiena, in provincia di Arezzo: a fuoco il camion che le trasportava, ferite o intossicate tre persone.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Arezzo Provincia

Esplode camion carico di ossigeno, pauroso incendio. Ci sono tre feriti

Violente esplosioni partite da un camion che trasportava bombole di ossigeno

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Arezzo Provincia

Esplode camion che trasportava bombole di ossigenoArezzo, 12 febbraio 2026 – Un camion che trasportava bombole di ossigeno è andato in fiamme a Bibbiena, in provincia di Arezzo. Secondo quanto appreso, alcune bombole sono esplose. Sono in corso gli ... lanazione.it

Esplodono bombole ossigeno trasportate da camion nell'AretinoUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.