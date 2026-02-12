Arezzo esplodono le bombole d'ossigeno trasportate su un camion | tre feriti mezzo in fiamme
Questa mattina a Bibbiena, in provincia di Arezzo, un camion che trasportava bombole d'ossigeno ha preso fuoco e le bombole sono esplose. Tre persone sono rimaste ferite o intossicate e ora sono ricoverate in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. La strada è rimasta chiusa per alcune ore per consentire le operazioni di soccorso.
Le bombole d'ossigeno sono scoppiate questa mattina intorno alle 10 a Bibbiena, in provincia di Arezzo: a fuoco il camion che le trasportava, ferite o intossicate tre persone.🔗 Leggi su Fanpage.it
Avvenuta un'esplosione in una palazzina a due piani a Il Matto, frazione di Arezzo. La struttura è crollata parzialmente causando tre feriti. Una donna di 80 anni è in codice rosso per le ustioni ed è stata portata a Foligno con l’elisoccorso. #arezzo #esplosione x.com
