Arezzo esplodono le bombole d'ossigeno trasportate su un camion | tre feriti mezzo in fiamme

Questa mattina a Bibbiena, in provincia di Arezzo, un camion che trasportava bombole d'ossigeno ha preso fuoco e le bombole sono esplose. Tre persone sono rimaste ferite o intossicate e ora sono ricoverate in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. La strada è rimasta chiusa per alcune ore per consentire le operazioni di soccorso.

