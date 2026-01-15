Esplosione e crollo di una palazzina a Il Matto | tre feriti e maxi emergenza attivata

Nel quartiere Il Matto di Arezzo, si è verificata un’esplosione che ha causato il crollo di una palazzina di due piani. L’incidente, avvenuto nel pomeriggio, ha coinvolto tre persone ferite. I Vigili del Fuoco, supportati dal distaccamento di Cortona, sono intervenuti prontamente per gestire l’emergenza e mettere in sicurezza l’area.

I Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo, con il supporto del distaccamento di Cortona, sono intervenuti dalle ore 17:25 in località Il Matto, nel comune di Arezzo, a seguito di una violenta esplosione che ha interessato una palazzina di due piani. L’evento ha provocato il crollo parziale della struttura e il conseguente sviluppo di un incendio, prontamente estinto dal personale dei Vigili del Fuoco. Le fiamme hanno interessato principalmente i locali interni dell’edificio, rendendo necessarie articolate operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza, successivamente concluse. In considerazione della gravità potenziale dell’accaduto è stata attivata la maxi emergenza sanitaria. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Esplosione e crollo di una palazzina a Il Matto: tre feriti e maxi emergenza attivata Leggi anche: Crollo di una palazzina a Il Matto: maxi emergenza attivata, soccorsi in azione Leggi anche: Esplosione e crollo, cosa succede all'ospedale di Viterbo in una maxi-emergenza: la simulazione con 11 feriti La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Esplosione in un edificio ad Arezzo, tre feriti. Arezzo, crollo di una palazzina dopo un’esplosione: soccorritori al lavoro tra le macerie - Violenta esplosione devasta una palazzina a Il Matto, alle porte di Arezzo: scattato immediato l’intervento dei soccorsi. notizie.it

Arezzo: Esplosione e Crollo di un Edificio, Operazioni di Soccorso in Corso - Un'esplosione ha colpito una palazzina ad Arezzo, causando diversi feriti e attivando immediatamente operazioni di soccorso. notizie.it

Esplosione in una palazzina ad Arezzo, crollo parziale e feriti - Un’esplosione ha coinvolto nel tardo pomeriggio di oggi una palazzina di due piani in località Il Matto, nel comune di Arezzo, provocando il crollo parziale della struttura e lo sviluppo di un incendi ... toscanaoggi.it

Prima l’esplosione. Poi il crollo. E infine il vuoto. Francesco non c’è più. Nancy non c’è più. Bryan, sei anni soltanto, non c’è più. Una moglie, un marito, un figlio. Una famiglia intera spazzata via in pochi istanti. Avevano costruito la loro vita lontano da casa, tra l - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.