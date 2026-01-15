Esplosione e crollo di una palazzina a Il Matto | tre feriti e maxi emergenza attivata

Nel quartiere Il Matto di Arezzo, si è verificata un’esplosione che ha causato il crollo di una palazzina di due piani. L’incidente, avvenuto nel pomeriggio, ha coinvolto tre persone ferite. I Vigili del Fuoco, supportati dal distaccamento di Cortona, sono intervenuti prontamente per gestire l’emergenza e mettere in sicurezza l’area.

I Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo, con il supporto del distaccamento di Cortona, sono intervenuti dalle ore 17:25 in località Il Matto, nel comune di Arezzo, a seguito di una violenta esplosione che ha interessato una palazzina di due piani. L’evento ha provocato il crollo parziale della struttura e il conseguente sviluppo di un incendio, prontamente estinto dal personale dei Vigili del Fuoco. Le fiamme hanno interessato principalmente i locali interni dell’edificio, rendendo necessarie articolate operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza, successivamente concluse. In considerazione della gravità potenziale dell’accaduto è stata attivata la maxi emergenza sanitaria. 🔗 Leggi su Lortica.it

