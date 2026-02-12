Esordio di Vannacci nei sondaggi | Fn è al 2,9% e il No recupera

Vannacci fa il suo debutto nei sondaggi con il 2,9% e il nuovo partito, Futuro Nazionale, si affaccia sulla scena politica. Nel frattempo, il fronte del No al referendum costituzionale recupera terreno e ora si attesta al 47%, riducendo di quasi 12 punti il vantaggio del Sì in un mese. I numeri cambiano e la partita si fa più complessa.

AGI - Quella di oggi è una Supermedia ricca di novità, non solo per il 'debutto' del nuovo partito di Vannacci ( Futuro Nazionale, con il 2,9%) ma anche per un aggiornamento sul referendum costituzionale, dove si registra un forte recupero del No (ora al 47%) mentre il Sì vede il suo vantaggio ridursi di quasi 12 punti in un mese. A partire da oggi e fino al 'blackout' sui sondaggi previsto dalla legge e che scatterà il primo weekend di marzo, gli aggiornamenti sul referendum avranno cadenza settimanale. Questa, nel dettaglio, la Supermedia liste: FDI 29,7 (-0,2). PD 22,1 (-0,1). M5S 12,0 (-0,4). 🔗 Leggi su Agi.it

La politica italiana si muove tra sondaggi, nuove forze e consultazioni popolari.

Il partito di Roberto Vannacci sta conquistando rapidamente l’attenzione.

Argomenti discussi: Futuro personale | Il limite politico di Vannacci è l’assenza di uno sbocco nel centrodestra; Effetto Vannacci nei sondaggi: Futuro nazionale fa perdere voti a Meloni e Salvini, si attesterebbe al 3,2%. Intanto le sue truppe si preparano a sfidare la Lega sulle armi a Kiev; Il manifesto del nuovo partito di Vannacci è pieno di richiami evidenti al fascismo; Vannacci, prima sfida al governo: Voteremo contro le armi a Kiev.

