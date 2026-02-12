Amadei rivela che non voleva esonerare Dionigi, ma due persone lo hanno convinto a farlo. Dopo aver visto il patron con un giaccone rosso fuoco allo stadio, tutti hanno capito che portava fortuna. La sua risata forte ha rotto il ghiaccio, mentre si prepara a cambiare rotta sulla gestione della squadra.

Patron Amadei, l’abbiamo vista con un giaccone rosso fuoco inedito allo stadio. Ha portato fortuna. Risata fragorosa. "L’importante è che mi abbia scaldato. La scaramanzia la lascio ad altri". È oggettivo invece che il cambio allenatore abbia portato bene. "Beh se devo giudicare dall’esito di questa partita direi di sì. Ci è andata bene nel finale, meno male che stavolta il Var è andato a nostro favore annullando il gol del Mantova. Però siamo solo alla prima partita di Rubinacci e il cammino per la salvezza sarà duro perché siamo ancora a diversi punti dalle zone tranquille. Certo, come si dice, chi ben comincia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Esonero Dionigi, Amadei svela il retroscena: "Non volevo, due persone mi hanno convinto"

