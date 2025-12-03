Gravina svela il retroscena | Esonero Spalletti in Nazionale? Non lo avrei mandato via C’era un accordo ma lui è crollato…

Gravina, presidente della FIGC, è tornato a parlare così dell’esonero di Spalletti da ct della Nazionale. Cosa ha detto sull’attuale tecnico della Juve. Intervistato dal Corriere della Sera, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha toccato diversi temi verso i Mondiali del 2026, tornando anche sull’esonero del tecnico della Juventus Luciano Spalletti da ct della Nazionale. MANCINI SI ERA RIPROPOSTO PER LA NAZIONALE – «È vero. Ci ho parlato. Aveva dato la sua ampia disponibilità». GATTUSO – « Nel Club Italia il dialogo è costante. A marzo 2025 avevamo già contattato Rino per coinvolgerlo, gli avrei affidato l’Under 21. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gravina svela il retroscena: «Esonero Spalletti in Nazionale? Non lo avrei mandato via. C’era un accordo ma lui è crollato…»

Altre letture consigliate

Gravina svela: "Io Spalletti non l’avrei mandato via. Mancini voleva tornare ct" #nazionale #spalletti #mancini #gravina #mondiali Vai su X

GustArte: Quando l'Italia si Svela, Tra Sapori, Arte e Storia L'Italia, con il suo ineguagliabile mosaico di tradizioni, eccellenze e bellezze, ha trovato un palcoscenico d'eccezione a Gravina in Puglia. Ieri, nell'area storica della Fiera di San Giorgio, è stata uffici - facebook.com Vai su Facebook

Italia, Gravina svela: "Spalletti non l’avrei mandato via. Mancini voleva tornare ct" - Il presidente della Figc in un'intervista al Corriere dello Sport: "Con me fuori vinciamo i Mondiali? Si legge su msn.com

Gravina al Corsport, "Spalletti non l'avrei mai mandato via" - Il presidente della Figc Gabriele Gravina, in un'intervista al Corriere dello Sport, rivela il suo pensiero sull'esonero dell'ex ct de ... Lo riporta msn.com

L'Italia fuori dal Mondiale, Gravina svela un retroscena: "Un incubo notturno, ho chiamato Gattuso e..." - “Ho chiamato Rino Gattuso e gli ho detto: Rino ho dormito male, ho avuto un incubo, dimmi qualcosa di positivo così recuperiamo subito la giornata. Lo riporta corrieredellosport.it