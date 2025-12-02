Muore schiacciato dalla saracinesca del garage | le telecamere di casa riprendono la tragedia

Un uomo di 55 anni, Luca Trinca, è morto nella mattina di oggi, martedì 2 dicembre, in seguito a un tragico incidente domestico avvenuto nell'area all'esterno della sua abitazione via Pola, a Vedelago, in provincia di Treviso.Il drammatico incidente in garageCome spiegano i colleghi di Treviso. 🔗 Leggi su Today.it

