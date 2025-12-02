Luca Trinca muore schiacciato dal basculante del garage di casa | la tragedia ripresa dalle telecamere il corpo scoperto dai vicini

Tragedia che lascia senza parole a Vedelago (Treviso). Ucciso a 55 anni dal basculante del suo garage. La vittima è Luca Trinca: l'uomo è morto oggi, martedì 2 dicembre,. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Luca Trinca muore schiacciato dal basculante del garage di casa: la tragedia ripresa dalle telecamere, il corpo scoperto dai vicini

