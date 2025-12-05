Eros Ramazzotti il video inedito a 29 anni dalla nascita della figlia Aurora | Sarà sarà

Nessuno potrebbe mai mettere in dubbio l’amore profondo di Eros Ramazzotti per sua figlia Aurora. Il celebre cantautore le ha dedicato quella che è diventata una delle canzoni più famose della storia della musica italiana, L’aurora. Un brano tornato nuovamente in auge in questo fine 2025. Eros lo ha infatti scelto per una collaborazione speciale, che lo ha visto fianco a fianco con Alicia Keys. L’artista americana ha ovviamente aggiunto una porzione di testo, in questo caso in spagnolo, dedicata a suo figlio. A ciò si è aggiunto un post Instagram con immagini inedite e private. Un regalo di compleanno social per i 29 anni della sua bambina. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Eros Ramazzotti, il video inedito a 29 anni dalla nascita della figlia Aurora: “Sarà, sarà”

