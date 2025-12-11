Condannato a quasi 4 anni di carcere ladro seriale viene portato a Montorio dalla polizia

Un cittadino albanese del 1988 è stato condannato a 3 anni e 9 mesi di reclusione e arrestato dalla polizia di Verona. L’uomo, noto come ladro seriale, è stato trasferito a Montorio per scontare la pena definitiva, dopo aver accumulato numerosi precedenti per furti.

Condannato definitivamente a 3 anni e 9 mesi di reclusione, un cittadino albanese classe 1988 è stato arrestato in questi giorni dalla polizia di Stato di Verona.L’ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste ed eseguito dalla Sezione Catturandi. 🔗 Leggi su Veronasera.it

