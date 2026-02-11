La sorpresa è grande: Epstein è stato avvistato vivo, che passeggia per le strade di Tel Aviv. La sua immagine circola sui social, mentre i testimoni lo riconoscono con barba bianca, capelli lunghi e occhiali scuri. A quanto pare, il suo corpo è stato sostituito in cella a New York, lasciando tutti senza parole.

La barba bianca, i capelli lunghi ed arruffati e gli occhiali da sole scuri indossati mentre viene sorpreso a camminare per le strade di Tel Aviv. Da giorni l’immagine di un uomo, terribilmente somigliante a Jeffrey Epstein, fa il giro del web alimentando la teoria in base alla quale il pedofilo americano non sarebbe mai morto. Giacca e maglietta nere e atteggiamento sicuro; la figura che ha generato milioni di visualizzazioni ed altrettante speculazioni sui social, è accompagnata da due uomini che hanno tutta l’aria di essere delle guardie del corpo. Ci sono voluti pochi giorni, però, per smentire la veridicità dell’immagine attribuendola al frutto del lavoro dell’ Intelligenza Artificiale, anche se rimane sempre difficile sgonfiare le teorie cospirazioniste che ha generato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Epstein è vivo, eccolo per le strade di Tel Aviv. Il suo corpo sostituito in cella a New York”

Approfondimenti su Epstein Tel Aviv

A Tel Aviv, migliaia di persone si sono radunate per esprimere il loro dissenso nei confronti del governo di Benjamin Netanyahu.

Il tabloid Tmz ha pubblicato nuove foto di Jeffrey Epstein morto nel 2019.

