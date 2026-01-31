Documenti di Epstein rilasciati | nuove rivelazioni su reti di potere e contatti internazionali

Sono stati pubblicati nuovi documenti relativi a Jeffrey Epstein. Le autorità hanno diffuso tre milioni di pagine che rivelano dettagli su un sistema di reti di potere e contatti internazionali. Questi documenti approfondiscono le accuse contro il finanziere, coinvolto in traffico di minori, e mostrano come siano collegati a persone e istituzioni di vari paesi. La pubblicazione apre nuovi spiragli sulle connessioni che Epstein avrebbe mantenuto nel mondo dell’alta finanza e dello spettacolo.

Alcune delle pagine più sensibili del dossier Epstein sono state rese pubbliche, con la diffusione di ulteriori tre milioni di documenti che riguardano il caso del finanziere americano accusato di traffico di minori. Il rilascio, avvenuto il 31 gennaio 2026, ha scosso nuovamente il panorama internazionale, aprendo nuove finestre su reti di potere che si estendono ben al di là dei confini degli Stati Uniti. I documenti, provenienti da un’inchiesta legale in corso, includono corrispondenze, elenchi di contatti, registrazioni di voli privati e note di viaggio che rivelano un network di relazioni tra personalità influenti in politica, finanza e spettacolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Documenti di Epstein rilasciati: nuove rivelazioni su reti di potere e contatti internazionali Approfondimenti su Epstein Documenti Epstein Files, rilasciati altri 3 milioni di pagine di documenti. Nuove ombre su Bill Gates Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato oggi altri 3 milioni di pagine di documenti legati a Jeffrey Epstein. Rilasciati oltre 11 mila documenti su Epstein: Trump otto volte sul suo jet La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Epstein Documenti Argomenti discussi: Epstein, rilasciati tre milioni di nuovi file; Epstein Files, rilasciati altri 3 milioni di pagine di documenti. Nuove ombre su Bill Gates; Guarda dal vivo: Blanche afferma che 3 milioni di documenti Epstein verranno rilasciati; Altri file su Jeffrey Epstein verranno rilasciati dal Dipartimento di Giustizia, cube Blanche. Caso Epstein: dipartimento di Giustizia pubblica nuovi documentiVice pocuratore generale: «Garantire trasparenza al popolo americano». Tra i file divulgati anche 2.000 video e 180.000 immagini ... ilsole24ore.com Epstein files, rilasciati altri 3 milioni di pagine di documenti. Nuove ombre su Bill GatesIl Dipartimento di Giustizia ha chiarito che ulteriori pubblicazioni potrebbero seguire, ma che nessun documento contenente informazioni sulle vittime sarà reso pubblico ... msn.com L'email ‘d'amore’ di Melania Trump a Ghislaine Maxwell rivelata nei documenti di Epstein. #EpsteinFiles #Trump x.com Epstein, il Dipartimento di Giustizia ha reso noto altri documenti - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.