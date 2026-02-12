Enzo Iacchetti si rivolge a Meta e chiede di eliminare alcuni post che circolano su Facebook. L’attore dice che i contenuti sono offensivi e falsi, e lo accusano di aver avuto collegamenti con il nazismo. Iacchetti vuole che la piattaforma rimuova subito quelle pubblicazioni.

Enzo Iacchetti diffida Meta chiedendo di rimuovere da Facebook una serie di post “offensivi e falsi” che lo accostano anche al nazismo. “In tanti anni non ho mai ricevuto critiche così violente. Si tratta di contenuti costruiti per umiliare, di fotomontaggi offensivi, di accostamenti a simboli che evocano ideologie drammatiche della storia” ha dichiarato il conduttore di Striscia la Notizia. La cosa più grave, sottolinea il presentatore, “è l’istigazione all’odio che non ha nulla a che vedere con il confronto e le critiche. Mi hanno descritto, e continuano a farlo, come un nazista, un anti-italiano, un criminale”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Enzo Iacchetti diffida Meta: “Togliete i post offensivi e falsi che mi accostano al nazismo”

Enzo Iacchetti ha deciso di agire contro Meta, chiedendo rimuovere alcuni contenuti su Facebook.

Enzo Iacchetti ha deciso di passare alle azioni legali contro chi diffonde contenuti offensivi e falsi su Facebook.

