Post offensivi falsi e manipolati che mi accostano all’ideologia nazista | Enzo Iacchetti diffida Meta e annuncia querela contro gli haters del Web

Enzo Iacchetti ha deciso di passare alle azioni legali contro chi diffonde contenuti offensivi e falsi su Facebook. L’attore ha inviato una diffida a Meta, chiedendo di eliminare subito post che lo accusano ingiustamente di vicinanze con l’ideologia nazista. Ora aspetta una risposta e valuta di sporgere querela contro gli haters che hanno creato e condiviso quei messaggi diffamatori.

Enzo Iacchetti, attraverso i suoi rappresentanti legali, ha inviato una formale diffida a Meta Platforms richiedendo l'immediata rimozione di numerosi contenuti circolanti su Facebook. " Tali pubblicazioni, oltre ad essere palesemente false e usurpative della sua immagine, contengono messaggi gravemente offensivi e incitanti all'odio. – si legge nella nota diramata alla stampa – Questi contenuti danneggiano non solo l'onore, l'immagine e la reputazione professionale dell'artista, ma compromettono anche la sua serenità personale e libertà morale". I post segnalati – provenienti da diversi profili – presentano fotomontaggi e testi calunniosi e mendaci – alcuni che lo accostano all'ideologia nazista – del tutto estranei a qualsiasi forma di legittima manifestazione del pensiero, oltre che in violazione del diritto all'immagine e degli standard della community della piattaforma.

