enzo iacchetti diffida meta per i contenuti offensivi e falsi su facebook alcuni lo accostano al nazismo

Enzo Iacchetti ha deciso di agire contro Meta, chiedendo rimuovere alcuni contenuti su Facebook. Si tratta di fotomontaggi e post che l’attore considera offensivi e falsi. Alcuni commentano che in questi messaggi si fa un paragone con il nazismo, provocando polemiche. Iacchetti ha preso una posizione chiara: vuole che Facebook elimini subito quelle pubblicazioni. La questione ha acceso il dibattito online, con molti che si chiedono se si tratti di censura o di tutela della dignità.

Arriva la diffida di Enzo Iacchetti a Meta: il presentatore e comico ha chiesto la rimozione immediata di contenuti pubblicati su Facebook ritenuti “offensivi e falsi”, tra post e fotomontaggi che ne usurperebbero l’immagine e, in alcuni casi, lo accosterebbero al nazismo. Nella diffida chiede anche misure anti-reiterazione e annuncia querela contro gli autori. Diffida a Meta per i contenuti su Facebook: l’azione di Enzo Iacchetti Cosa contesta Iacchetti Dalla diffida alla querela: le prossime mosse Diffida a Meta per i contenuti su Facebook: l’azione di Enzo Iacchetti Enzo Iacchetti ha deciso di passare alle vie formali contro una serie di contenuti circolati su Facebook che, a suo giudizio, non rientrano nella critica legittima ma in una campagna di denigrazione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

