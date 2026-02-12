Enzo Iacchetti così non l’avete mai visto è una furia | pronto a querelare ha deciso di dire basta i fatti

Enzo Iacchetti cambia registro. Questa volta non scherza e non sorride. In una dichiarazione forte, annuncia che è pronto a querelare chi lo ha ferito e dice basta alle provocazioni. Per la prima volta, il comico si mostra furioso e deciso a difendersi. La sua reazione arriva dopo settimane di tensioni e malintesi, e ora si prepara a passare alle vie legali.

Questa volta Enzo Iacchetti non sceglie l’ironia né il sorriso che da anni lo rendono uno dei volti più amati della televisione italiana. Il conduttore ha deciso di reagire con fermezza dopo la diffusione sui social di contenuti che considera gravemente offensivi e lesivi della sua reputazione. La vicenda, resa pubblica attraverso una nota ufficiale, segna un passaggio netto: dalla semplice indignazione si è arrivati alle vie legali. La rabbia più che giustificata di Enzo Iacchetti: cosa ha deciso di fare. Attraverso i propri avvocati, Iacchetti ha comunicato di aver « Formalmente diffidato Meta Platforms chiedendo la rimozione immediata di una serie di contenuti, diffusi su Facebook, gravemente e gratuitamente offensivi, oltre che falsi, usurpativi dell’immagine e tesi ad istigare all’odio ». 🔗 Leggi su Donnapop.it

